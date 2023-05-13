Ионов оформил сотое результативное действие в РПЛ

Ветеран «Краснодара» Алексей Ионов сегодня вечером огорчил свой бывший клуб, питерский «Зенит». Россиянин забил гол в ворота питерцев на 58-й минуте, сделав счёт 2:1, а «быки» едва не увезли с «Газпром Арены» победу.

Таким образом, у Ионова за карьеру в РПЛ накопилось 57 голов и 43 голевые передачи. Он стал одним из шести действующих игроков Премьер-лиги, у которых 100 и больше результативных действий. Остальными пятью такими игроками являются Артём Дзюба, Фёдор Смолов, Квинси Промес, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо.

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