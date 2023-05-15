Чернов: «У «Ростова» нет никакого спада»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором его команда уступила «Сочи» (0:1).

Футболист похвалил игроков соперника за их действия на поле, при этом отметив, что сочинцы «Ростов» ничем не удивили. Также Чернов не согласился с мнением, что сейчас ростовчане переживают спад. Напомним, южане проиграли два своих последних матча подряд.

«У «Ростова» нет никакого спада, просто сейчас так складываются для нас игры. Мы не будем смотреть в турнирную таблицу, или на то, как играет ЦСКА или «Спартак». Будем отталкиваться только от своей игры», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 21 мая против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.