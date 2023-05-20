Деменко: «Ростов» будет биться за серебро, но шансы в матче с «Краснодаром» 50 на 50»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России между «быками» и «Ростовом».

«Фаворита не вижу, хотя у «Краснодара» после победы в кубковом матче эмоциональный фон лучше, но «Ростов» будет биться за серебро. Я думаю, шансы 50 на 50. Это противостояние двух стилей, поэтому поставлю на ничейный результат», — приводит слова Деменко Metaratings.

После 27 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. «Краснодар» располагается на шестой строчке, в копилке команды 43 балла.

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» состоится завтра, 21 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.