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Ивич прокомментировал отсутствие Сафонова в оставшихся матчах РПЛ

21 Мая 2023 • 18:54 Комментировать
Краснодар
3:0
Ростов
1 1.07 X 11.00 2 32.00
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Обращает на себя внимание отсутствие в стартовом составе Матвея Сафонова и выход на поле Агкацева. В чем причина?

- Мы запланировали определенную программу, что последние два-три матча сезона проведет Агкацев. Мы заранее это планировали и не придумали только что, потому что раньше Агкацев провел только один матч, против «Локомотива», когда Сафонов болел. Нужно также дать время игроку показать себя. Но Сафонов остается нашим номером один.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР РОСТОВ
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