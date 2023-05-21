Ивич прокомментировал отсутствие Сафонова в оставшихся матчах РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Обращает на себя внимание отсутствие в стартовом составе Матвея Сафонова и выход на поле Агкацева. В чем причина?

- Мы запланировали определенную программу, что последние два-три матча сезона проведет Агкацев. Мы заранее это планировали и не придумали только что, потому что раньше Агкацев провел только один матч, против «Локомотива», когда Сафонов болел. Нужно также дать время игроку показать себя. Но Сафонов остается нашим номером один.