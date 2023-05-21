Ивич прокомментировал отсутствие Сафонова в оставшихся матчах РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».
- Обращает на себя внимание отсутствие в стартовом составе Матвея Сафонова и выход на поле Агкацева. В чем причина?
- Мы запланировали определенную программу, что последние два-три матча сезона проведет Агкацев. Мы заранее это планировали и не придумали только что, потому что раньше Агкацев провел только один матч, против «Локомотива», когда Сафонов болел. Нужно также дать время игроку показать себя. Но Сафонов остается нашим номером один.
Бан пользователя