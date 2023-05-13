«Краснодар» забил на 19 голов больше ожидаемого количества

Сегодня «Краснодар» сыграл в результативную ничью с питерским «Зенитом» - 2:2. Таким образом, «быки» оформили уже свой 57-й гол в текущем сезоне чемпионата России.

Как отмечает Opta, клуб с юга России забил на 19 голов больше ожидаемого количества в этом сезоне РПЛ (57 голов при 38 xG). На данный момент это самый лучший результат за время ведения статистики ожидаемых голов в чемпионате России, а ведётся она с сезона-2016/17.

Более того, при сравнении с топ-10 лигами Европы, самая лучшая реализация в этом сезоне только у шотландского «Селтика». Этот гранд из Глазго забил на 24,6 гола больше ожидаемого числа (105 голов при 80,4 xG).

«Зенит» на 6-й добавленной минуте избежал домашнего поражения от «Краснодара»