«Краснодар» дважды забил «Ростову» в стартовые 10 минут

Начало матча «Краснодар» - «Ростов» получилось обескураживающим для команды Валерия Карпина. Гости проигрывают со счетом 0:2 по итогам стартовых 10 минут. Уже на третьей минуте «быки», словно по нотам, разыграли мяч до верного, и Алексей Ионов поразил ворота ростовчан. Второй гол в поединке в активе Джона Кордобы, который прицельно выстрелил в дальний угол ворот. Видеоасситенты арбитра не усмотрели офсайда в этом моменте.

«Краснодар» ведет со счетом 2:0 и выходит на шестое место. Соперник же идет четвертым. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.