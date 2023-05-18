Защитник «Краснодара» Алонсо допустил свой уход из клуба

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о своём будущем.

По словам 30-летнего парагвайца, пока неизвестно, останется ли он в российском клубе по окончании нынешнего сезона. При этом Алонсо подчеркнул, что сейчас на предмет возможного трансфера он ни с кем не общается и полностью сконцентрирован на концовке нынешнего сезона.

«Решение ещё не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольное составляющее. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, Алонсо перешёл в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «быков» 16 матчей и забил один гол. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.