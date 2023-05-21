Балахнин: «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара».

- Что происходит с «Ростовом»? У вас есть объяснение?

- Трудно назвать причину поражения. Это уже какая-то система. Ведь провальная игра не одна. Это уже идет длительный период времени. Понятно, что команда не выдержала борьбы, напряжения. Ребята молодые, и они, скорее всего, уже выпали из медальной гонки. Конечно, рано пока об этом говорить официально, но судя по игре, медальные притязания маловероятны. «Краснодар» играл среди недели тяжелый матч, и я думал, что у ростовчан будет функциональное преимущество и эмоциональное. Все-таки выход «Краснодара» в финал Кубка отнял много энергии. Плюс команде Галицкого нужно беречь себя перед финалом. Подспудно это должно сидеть у футболистов в голове. Но «Ростов» в такой ситуации проиграл все. Особенно огорчили первые два гола. Они были забиты по центру ворот, где команда была выстроена, находилась в позиционной обороне – все перед глазами. И запускать так за спину – это не уровень клуба, который борется за медали.

- Можно сказать, что первые два гола сделали игру и подкосили «Ростов»?

- Да. Но дело даже не в этих двух мячах. Ростовчане проигрывали вообще все. «Краснодар» был сильнее. А пропущенные мячи, конечно, психологически сказались на команде Карпина. Ей нужно было менять свою игру, план. Поэтому ничего не получилось. Опять же важно даже не то, что «Ростов» сегодня проиграл, а то, что в предыдущих встречах было то же самое.

- Почему Карпин не справляется с этой ситуацией? Тренер-то опытный.

- Он выжимает максимум из ребят. Они терпели до какого-то этапа. А решающую медальную гонку не выдерживают. Это видно.

- То есть игроки истратили все ресурсы?

- Раньше они на этих ресурсах поднялись высоко. Кто-то, как «Локомотив», продолжает это делать. А у «Ростова» не получается.

- Если брать последние поражения «Ростова», видите какие-то систематические ошибки?

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- Проблема в организации обороны. Команда много пропускает. Много ошибок и опасных моментов. Команда не справляется в защите. Сегодня вообще был яркий пример. Когда все линии выстроены, игроки все видят и соперник спокойно разрезает за счет четырех передач и проходит к воротам, нельзя такое допускать. Есть статистика. Если команда выстроена и находится в позиционной обороне, забивается всего один-два процента.

- Как вам «Краснодар»? Ему предстоит финальный матч с ЦСКА в Кубке России. Есть шансы против «армейцев»?

- Финал – это отдельная история. Там нет фаворитов. Случиться может все, потому что напряжение максимальное. На одну игру можно так настроиться, включить сверхусилия, что все получается непредсказуемо. Там все решает случай, момент.

- Какие перспективы у «Ростова» на второе место? Там еще «Ахмат» наседает на пятки. «Ростов» может вообще на пятое место откатиться, если продолжит в таком духе.

- Следующая игра как раз будет с «Ахматом». В целом я не верю, что «Ростов» поборется за тройку, но надеюсь. Исхожу из реальности, из игры команды. Никто после череды таких неудачных матчей не скажет, что уверен в том, что команда Карпина будет в тройке. Она не может преобразиться по щелчку пальца.

- Но с «Ахматом» есть шансы взять очки с такой игрой?

- Есть. У грозненцев сейчас много травмированных. Больше полкоманды. Но, тем не менее, они в каждом матче забивают не меньше трех мячей. А «Ростов» много пропускает. К тому же у «Ахмата» появилась уверенность и шанс подняться туда, куда они потом еще долго могут не подняться. Это личный рекорд клуба. А это стимулирует.

Елена Григорьевская