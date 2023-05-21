Ловчев: Не думаю, что «Краснодар» ставит цель попасть в топ-5

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, может ли игроков «Краснодара» мотивировать борьба за пятое место в РПЛ.

«Не думаю, что в команде говорят о пятом месте как о какой-то конкретной цели на оставшиеся игры. Тренеры всегда любят повторять, что для них самый важный матч – ближайший, и надо его обязательно выиграть. И в турнирную таблицу никто особо не заглядывает», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Эксперт добавил, что сейчас для большинства легионеров важны только деньги, и многие из них даже не знают о понятии «южное дерби».

В 28-м туре РПЛ «Краснодар» встретится с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 21 мая. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.