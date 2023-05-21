Ловчев верит в победу «Краснодара» над «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Ростов».

«Каким будет итог противостояния? Забьют, думаю, обе команды, но «Краснодар» сейчас выглядит однозначно предпочтительнее по игре. Поэтому поставлю на победу «быков» – 2:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится сегодня, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.