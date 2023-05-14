Ленини хочет покинуть «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини планирует уйти из кубанского клуба в предстоящее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, представители футболиста уже ведут активную работу над его потенциальным трансфером. Отмечается, что агенты Ленини общаются сразу с несколькими зарубежными командами.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две голевые передачи.

Контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.