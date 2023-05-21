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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» разнёс «Ростов» Карпина в южном дерби, забив 3 гола за 33 минуты

21 Мая 2023 • 20:59 Комментировать (1)
Краснодар
3:0
Ростов
окончен

«Краснодар» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 21 мая на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар3:0Ростов
(1:0) Ионов Алексей3'  
(2:0) Кордоба Джон10'  
(3:0) Кокшаров Александр33'  
Агкацев СтаниславВолков Сергей Евгеньевич 89' (Петров Сергей ( 89') Кайо Панталеао 46' (Литвинов Вячеслав ( 46') Алонсо ХуниорРамирес КристианБатчи Жоау 75' (Ахметов Ильзат ( 75') Сперцян ЭдуардЛенини ПинаИонов Алексей 89' (Баньяц Михайло ( 89') Кордоба Джон 29' (Кокшаров Александр ( 29') Олусегун Олакунле
Запасные: Кокарев НикитаЖилкин ГригорийСафонов МатвейСухорученко МихаилНдука Ифеани ДавидОкоронкво Джонатан Теофилус
Песьяков СергейЛангович АндрейПрохин ДанилаМелёхин Виктор  41' 46' (Чернов Евгений ( 46') Сильянов АлександрЩетинин Кирилл 74' (Уткин Даниил ( 74') Глебов ДанилМиронов АлексейПолоз Дмитрий 63' (Комаров Иван ( 63') Голенков Егор 63' (Тошевски Давид ( 63') Байрамян Хорен 75' (Тугарев Роман ( 75')
Запасные: Григорьев АлександрСеменчук ДавидМедведев НикитаТерентьев ДенисОсипенко МаксимСелява Александр
21 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

После поражения ЦСКА обострилась борьба за второе место и матч «Ростова» в Краснодаре ещё больше значения имел для команды Карпина. «Быки» решили слегка помочь южным соседям, выставив резервного голкипера – Агкацев играл вместо Сафонова, оказавшегося на скамейке запасных. У «Ростова» травмирован Комличенко, на скамейке запасных начали матч Уткин, Осипенко, Селява и Тугарев.

Изменения состава, видимо, серьёзно сказались на «Ростове». Чудить команда начала с первых минут. Ленини к дуге штрафной площади вырезал подачу, там Кордоба отыграл на 11-метровую отметку, а Мелёхин удивительным образом махнул мимо мяча. Ионову осталось лишь решить эпизод. Алексей спокойно покатил мяч под штангу, оставив не у дел Песьякова – 1:0.

Шла всего десятая минута и «Краснодар» примерно повторил движение мяча в голевой комбинации. Теперь от дуги штрафной площади на «точку» пенальти играл Сперцян, там почему-то ростовчане решили вообще не опекать Кордобу, а Джон легко шансом воспользовался. Опять же удар под штангу из убойной позиции, ноль шансов для Песьякова и 2:0. Сергей мог выручить только после выстрела Батчи, до того накрутившего сразу трёх соперников. Мог выручить и выручил Песьяков, ловко нырнув в угол.

Ситуация для «Ростова» от этого сейва не выправилась никоим образом. Под конец тайма «Краснодар» уже оформил разгром. Молодой Александр Кокшаров только появился на поле, заменив травмированного Кордобу, как стал автором гола. Батчи перевёл на Волкова к лицевой линии, Сергей оттуда навесил на линию вратарской. Набежавший Кокшаров аккуратно подрезал мяч по назначению – 3:0.

Второй тайм стал пустой формальностью. Если на старте 45-минутки команды ещё пытались что-то создавать: Щетинин с подбора пробил, метров с десяти направив мяч выше ворот, а Сперцян пальнул в Глебова и далее требовал пенальти, но и тут никаких результатов. И соперников же постепенно кончились силы, а может и желание. Заменами тренеры ещё больше убили темп игры, оставив на табло счёт первого тайма.

«Ростов» разгромлен в Краснодаре, но ещё может вклиниться в борьбу за топ-3. «Спартак» впереди на три очка, ЦСКА – на четыре.

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Ростов Краснодар
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Мая 2023 в 21:21
ай карпуха иди сборну трениць.. А-ха-ха-ха! )))
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