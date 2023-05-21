Балахнин назвал фаворита южного дерби «Краснодар» - «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался перед матчем 28-го тура чемпионата России между «жёлто-синими» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, «быки» недавно провели кубковый матч против «Урала», поэтому у них будет присутствовать небольшая усталость, помимо этого, «Краснодар» может поберечь игроков перед финалом с ЦСКА.

«Я считаю, что «Ростов» будет фаворитом игры. «Ростову» нужны очки в борьбе за медали чемпионата России», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» состоится сегодня, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на портале LiveResult.