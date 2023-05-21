Агент нападающего «Спартака» Бальде рассказал о будущем своего клиента

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, Федерико Пасторелло, рассказал о будущем своего клиента в столичном клубе.

Агент отметил, что сенегалец предан «Спартаку», и у него нет никаких мыслей об уходе.

«Даже не смотрим, интересен он сейчас кому-то или нет, потому что это не имеет значения. Кейта хочет выступать только за московский клуб», - добавил Пасторелло в разговоре со Sport24.

Контракт 28-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Бальде принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.