Полоз заявил, что вопрос продления контракта с «Ростовом» ещё не решён

Игрок атаки «Ростова» Дмитрий Полоз пока не может порадовать новостями о своём новом контракте с дончанами.

«Нет, новостей по моему будущему пока нет, ничего не известно», - заявил форвард «РБ Спорт».

Контракт российского форварда с донским клубом истекает в конце текущего сезона. В текущем сезоне у 31-летнего форварда набралось 27 матчей за свой клуб, учитывая РПЛ и Кубок России. В них он отличился девятью забитыми голами.

Напомним, что стоимость Полоза, если довериться авторитетному порталу Transfermarkt – 3 млн евро. В апреле россиянин вошёл в рейтинг игроков с самой высокой стоимостью, которые летом станут свободными агентами, если ничего не предпримут.