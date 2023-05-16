Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полоз заявил, что вопрос продления контракта с «Ростовом» ещё не решён

16 Мая 2023 • 00:08 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
21.05 19:00

Игрок атаки «Ростова» Дмитрий Полоз пока не может порадовать новостями о своём новом контракте с дончанами.

«Нет, новостей по моему будущему пока нет, ничего не известно», - заявил форвард «РБ Спорт».

Контракт российского форварда с донским клубом истекает в конце текущего сезона. В текущем сезоне у 31-летнего форварда набралось 27 матчей за свой клуб, учитывая РПЛ и Кубок России. В них он отличился девятью забитыми голами.

Напомним, что стоимость Полоза, если довериться авторитетному порталу Transfermarkt – 3 млн евро. В апреле россиянин вошёл в рейтинг игроков с самой высокой стоимостью, которые летом станут свободными агентами, если ничего не предпримут.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Дмитрий Полоз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
00:35 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал тройку лучших тренеров РПЛ
00:08 · Россия. Премьер-лига
Полоз заявил, что вопрос продления контракта с «Ростовом» ещё не решён
15 Мая
23:52 · Россия. Премьер-лига
Чалов рассказал, как на него повлияли полгода в «Базеле»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Байдачный считает, что сборная Камеруна сейчас не сильнее команды России
23:31 · Россия. Премьер-лига
Дркушич - о победе над «Ростовом»: Мы показали в этом матче, что будет, если мы будем одной командой на поле
23:27 · Россия. Премьер-лига
Ондуа заявил, что хотел бы сыграть против сборной России
23:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: «У «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Динамо» надо обратить внимание на российских тренеров»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Талалаев ответил Семёнову на слова о желании отправить «Химки» в Первую лигу
22:46 · Россия. Премьер-лига
В «Вероне» высказались о словах агента Гюнтера про переход в «Спартак»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Капелло назвал лучшего тренера РПЛ
22:33 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Николсон: Нужно относиться к «Зениту» с уважением
22:26 · Россия. Первая лига
Григорян нашёл работу в Первой лиге 1 слухи
22:11 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» сделали смелое заявление о победной серии команды
22:01 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил выбор «Торпедо» стадиона на Первую лигу
Все новости
Рекомендуем