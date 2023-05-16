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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березовский: Сперцяну пора в более сильный чемпионат, он затянул с переходом

16 Мая 2023 • 15:45 Комментировать
Краснодар
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Ростов
21.05 19:00

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Мне кажется, Сперцяну желательно перейти в более сильный и интенсивный чемпионат. Тогда он еще быстрее будет прогрессировать. Созрел он для этого шага? Думаю, давно созрел. Возможно, даже немного затянул с ним», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

Специалист считает, что на Сперцяна есть спрос, но не все зависит от футболиста, ведь руководство тоже  хочет немного заработать на трансфере.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Армении Роман Березовский Эдуард Сперцян
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