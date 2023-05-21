«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Ростов
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Протокол игры
Агкацев Станислав•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Рамирес Кристиан•Батчи Жоау•Сперцян Эдуард•Ленини Пина•Ионов Алексей•Кордоба Джон•Олусегун Олакунле
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Прохин Данила•Мелёхин Виктор•Сильянов Александр•Щетинин Кирилл•Глебов Данил•Миронов Алексей•Полоз Дмитрий•Голенков Егор•Байрамян Хорен
21 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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