Мирзоян: «Сперцяну нужно себя зарекомендовать, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о полузащитнике «Интера» Генрихе Мхитаряне, который ранее вместе со своей командой вышел в финал Лиги чемпионов.

Мирзоян назвал Мхитаряна игроком высшего класса, который по праву считается легендой армянского футбола. Также ветеран вспомнил и про полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, отметив, что 22-летнему футболисту предстоит себя сначала зарекомендовать, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна.

«В будущем Эдуарду нужно стремиться к тому, чтобы достичь успехов. Да, он показывает футбол пока ещё не экстра-класса для нашего чемпионата. Но если бы Сперцян был более мобильным и рядом с ним были другие игроки, тогда «Краснодар» бился бы за призовые места», — цитирует Мирзояна Sport24.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 36 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 34-летнего Мхитаряна пять голов и две передачи в 48 встречах за «Интер».