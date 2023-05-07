Семёнов: «Потолок «Ахмата» будет виден в следующем сезоне»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал победу над «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Напомним, команда Сергея Ташуева разгромила в гостях «чёрно-белых» со счётом 5:1.

«Каждая победа окрыляет — придаёт уверенности и сил. Потолок нынешнего «Ахмата» будет виден в следующем сезоне, а сейчас за медали уже не побороться. Но новый сезон будет интересным», - цитирует Семёнова пресс-служба клуба.

Отметим, что сейчас грозненцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, на шестом месте находится «Динамо». Команды разделяет разница в три очка.