«Ахмат» ещё в первом тайме громит «Торпедо»

Судя по всему, интриги в матче «Торпедо» - «Ахмат» уже не будет. Команды проводят матч 26-го тура Премьер-лиги. В его дебюте гости повели с запасом в два гола после ударов Дарко Тодоровича. На 38-й минуте команда Сергея Ташуева забила еще раз, и счет стал разгромным - 3:0. После подачи углового Андрей Семёнов выиграл воздух, мяч от бедра Ильи Стефановича срикошетил к линии вратарской, откуда Владислав Камилов переправил его в цель.

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