Ташуев высказался о своём будущем в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своём будущем в грозненском клубе.

Специалист отметил, что на данный момент не общался с руководством о продлении контракта, однако дал понять, что присутствуют определённые планы на будущее. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я сам эти вопросы руководству не задавал, поскольку я полностью увлечен работой. На данный момент работаем, строим планы, в том числе и по сборам, общаемся по селекции», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе 40 набранных очков.