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Ташуев высказался о своём будущем в «Ахмате»

30 Апреля 2023 • 14:06 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ахмат
06.05 16:30

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своём будущем в грозненском клубе.

Специалист отметил, что на данный момент не общался с руководством о продлении контракта, однако дал понять, что присутствуют определённые планы на будущее. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 

«Я сам эти вопросы руководству не задавал, поскольку я полностью увлечен работой. На данный момент работаем, строим планы, в том числе и по сборам, общаемся по селекции»,  - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе 40 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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