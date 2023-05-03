Игроки «Торпедо» будут закрываться на базе перед каждым оставшимся матчем сезона

Игроки столичного «Торпедо» перед каждым из пяти оставшихся матчей в сезоне РПЛ будут несколько дней проводить на клубной базе. Так решил наставник «автозаводцев» Жозеп Клотет.

По данным «Матч ТВ», ранее московская команда перед каждым матчем одну ночь проводила в отеле.

Напомним, что в 26 туре Премьер-лиги «чёрно-белые» дома в «Лужниках» примут «Ахмат». Положение «Торпедо» в турнирной таблице безнадёжное – команда плотно осела на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего лишь 13 очков. Отставание даже от 14 места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах, составляет уже восемь баллов. Отыграть такой разрыв за пять туров будет очень трудной задачей.