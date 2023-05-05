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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» может продолжить играть в «Лужниках» и в следующем сезоне

05 Мая 2023 • 21:38 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ахмат
Через 17 ч. 17 мин.

В столичном «Торпедо» ответили на вопрос о том, где команда будет играть в следующем сезоне. Судя по ответу президента клуба Ярослава Савина, «автозаводцы» рассматривают несколько арен.

«Пока заявили два стадиона: «Лужники» и «Арену Химки». Общаемся и с «Москвичом», - заявил Савин Sport24.

Отметим, что на стадионе «Москвич» тренируется и играет вторая команда «автозаводцев».

Напомним, что на данный момент «Торпедо» является самым очевидным кандидатом на вылет в Первую лигу – у «чёрно-белых» лишь 13 набранных очков после 25 туров, а отставание от 14 места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах – восемь баллов.

В грядущем туре РПЛ «Торпедо» дома примет «Ахмат».

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Торпедо Москва Лужники Ярослав Савин
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ТОРПЕДО МОСКВА АХМАТ
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