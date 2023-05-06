​«Торпедо» не пропускало пять и более мячей с 2014 года

Разгромом московского «Торпедо» завершился для клуба очередной, двадцать шестой тур российского чемпионата по футболу. Во-первых, это было повторением самого крупного поражения клуба в текущем сезоне - во втором туре, еще в июле прошлого года, «Торпедо» уступило «Динамо» со счетом 0:4.

Сейчас же, проиграв 1:5 «Ахмату», «Торпедо» впервые с 2014 года пропустило пять или более мячей за матч. Тогда это случилось в игре против питерского «Зенита» - 1:8. В следующем туре российского чемпионата «Торпедо» сразится с другим московским клубом - ЦСКА. Это случится тринадцатого мая, в следующую субботу.