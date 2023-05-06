Шелия назвал цель «Ахмата» на остаток сезона

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался после уверенной победы над «Торпедо». Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупной победой грозненского клуба со счетом 5:1.

«Сегодня ребята в первом тайме уже делали результат. Победу можно занести нам в актив. Сейчас надо приложить силы, чтобы оказаться на том месте, каком мы хотим. Таблица очень плотная. Цель — оказаться как можно выше», — передает слова Шелии «Спорт-Экспресс».

По мнению вратаря, в оставшихся матчах текущего сезона «Ахмат» будет вести борьбу за пятое место в турнирной таблице РПЛ.

На данный момент грозненская команда располагается на пятой строчке в чемпионате России, набрав 43 очка.