«Ахмат» быстро забил «Торпедо» благодаря отменному удару Тодоровича

В эти минуты в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Торпедо» принимает «Ахмат». Уже на 12-й минуте «автозаводцы» оказались в роли догоняющих, так как противник открыл счет. Атака началась на правом краю поля. Дарко Тодорович ввел мяч в игру из-за боковой, Владислав Карапузов пяткой отыграл обратно, после этого босниец проник в штрафную и с левой ноги запустил мяч в дальнюю девятку.

Очень красивый гол меняет положение «Ахмата» в турнирной таблице, грозненцы теснят «Динамо» с пятого места, а вот «Торпедо» всё ближе к вылету в Первую лигу.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.