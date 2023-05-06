Канчельскис: «Торпедо» рассыпалось в матче с «Ахматом», они заслуженно на последнем месте»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием после поражения «Торпедо» в матче 26-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:5).

«Что неожиданного в поражении 1:5 от «Ахмата»? «Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Надо было взять тренера не из серии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты!» — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

После 26 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков. В следующем туре «автозаводцы» сыграют с ЦСКА.