«Торпедо» обратилось в ЭСК после матча с «Сочи»

Столичное «Торпедо» решило обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК). Поводом для обращения стал неназначенный 11-метровый удар в концовке прошлого официального матча «автозаводцев» в РПЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», в обращении от клуба упоминается момент на 89-й минуте встречи, когда главный рефери встречи Артём Чистяков решил не назначать пенальти в ворота сочинцев. К тому моменту в пользу «Сочи» на табло горел счёт 3:1.

Напомним, что «Торпедо» на данный момент является главным кандидатом на вылет из Премьер-лиги. У подопечных Жозепа Клотета всего лишь 13 набранных очков после 25 прошедших туров первенства.

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