Садулаев порвал «кресты», его прооперируют в Италии

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев получил разрыв крестообразной связки колена во время матча против ЦСКА в конце апреля. 23-летнему футболисту предстоит перенести хирургическое вмешательство.

«Лечи действительно порвал крестообразную связку. Операция будет в Италии, сроки пока неизвестны», - комментарий источника из «Ахмата» приводит на своих страницах sport24.

В сезоне 2022/2023 Садулаев провёл за «Ахмат» 28 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов.

Добавим, что в субботу без травмированного Садулаева «Ахмат» разгромил на выезде «Торпедо» со счётом 5:1.

«Ахмат» хочет продлить контракт с Садулаевым