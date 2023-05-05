Защитник «Ахмата» Шатара вернётся в строй не раньше середины осени

Боснийский защитник «Ахмата» Милош Шатара успешно перенёс операцию на колене в Риме. Об этом вещает пресс-служба пресс-служба грозненской команды.

Напомним, зимний новичок грозненцев выбыл из-за тяжелой травмы колена во время матча на выезде против воронежского «Факела». Теперь ему предстоит длительный процесс восстановления, а на поле босниец сможет появиться лишь в середине осени.

Шатаре 28 лет, на его счету восемь матчей за «Ахмат» во всех турнирах этой весной. Его прошлым клубом был солигорский «Шахтёр».

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