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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» назвали причину увольнения Талалаева

05 Мая 2023 • 09:13 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ахмат
06.05 16:30

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об отставке бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева.

Напомним, 50-летний специалист был уволен в марте нынешнего года, а его место занял испанский специалист Жозеп Клотет. В настоящее время Талалаев работает в «Химках».

«С огромным уважением относимся к его труду. Но прогресса и развития, который мы хотели, не видели», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч «автозаводцы» проведут завтра, 6 мая, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Андрей Талалаев Ярослав Савин
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ТОРПЕДО МОСКВА АХМАТ
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