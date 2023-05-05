В «Торпедо» назвали причину увольнения Талалаева

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об отставке бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева.

Напомним, 50-летний специалист был уволен в марте нынешнего года, а его место занял испанский специалист Жозеп Клотет. В настоящее время Талалаев работает в «Химках».

«С огромным уважением относимся к его труду. Но прогресса и развития, который мы хотели, не видели», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч «автозаводцы» проведут завтра, 6 мая, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.