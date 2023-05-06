Игрок «Торпедо» Стефанович — о матче с «Ахматом»: «После первого тайма внутри себя почувствовал стыд»

Форвард «Торпедо» Илья Стефанович высказался после крупного поражения от «Ахмата» (1:5) в рамках 26-го тура чемпионата России. Единственный гол в составе «автозаводцев» забил Стефанович.

«Когда команда проигрывает с таким счетом, тем более по игре… После первого тайма внутри себя почувствовал стыд. То, что было на поле, — удручающе. От этого скромно отпраздновал свой гол», — приводит слова Стефановича «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в десяти матчах за «Торпедо», в которых забил четыре мяча.

После 26 туров столичный клуб занимает последнее место в РПЛ, набрав 13 очков.