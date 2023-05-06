Денис Маслов высказался после разгрома «Торпедо» от «Ахмата»

Бывший президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался после разгромного поражения «автозаводцев» от «Ахмата» (1:5) в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Наклейки с фамилиями на шкафчики сделали. Баннеры разместили. Завтраки, командные обеды сделали. Атмосферу наладили. Что же им еще надо на базе в Кратово? Может, уже надо что-то поменять на кого-то», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

После 26 туров «Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. В следующем туре подопечных Жозепа Клотета ждет столичное дерби с ЦСКА, которое состоится 13 мая.