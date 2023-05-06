В матче с «Торпедо» форвард «Ахмата» Агаларов прервал продолжительную безголевую серию

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов забил в матче 26-го тура чемпионата России в ворота московского «Торпедо» (5:1).

22-летний нападающий отметился забитым мячом в самом конце встречи. Таким образом, Агаларов смог прервать свою безголевую серию в Российской премьер-лиге, которая длилась на протяжении 15 матчей. Последний раз футболист забивал в матче 2-го тура с «Факелом».

Всего в нынешнем сезоне Агаларов забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач в 25 матчах с учетом всех турниров.

После 26 туров «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 43 набранных очка.