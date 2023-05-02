Бабурин: «Клотет работает жёстко, честно и без лишних разговоров»

Голкипер столичного «Торпедо» Егор Бабурин оценил работу испанского наставника «автозаводцев» Жозепа Клотета у руля команды. Напомним, Клотет официально возглавил аутсайдера РПЛ в конце минувшего марта.

«Он работает жестко, честно и без лишних разговоров, все конкретно по делу. Мы двигаемся к цели, но пока тяжело. Мне нравится его подход к нам, нравится, как он нас мотивирует», - рассказал Бабурин «Матч ТВ».

Напомним, что несмотря на тренерские изменения, «Торпедо» по-прежнему является основным кандидатом на вылет из РПЛ. Отставание от 14 места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах – уже восемь очков, а в чемпионате России в текущем сезоне «чёрно-белым» осталось провести всего лишь пять игр.

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