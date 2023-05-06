​«Ахмат» забил пять голов в матче РПЛ лишь в третий раз в своей истории

В матче двадцать шестого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело крупное поражение от грозненского «Ахмата», южане забили в ворота соперника пять мячей, на что автозаводцы смогли ответить лишь голом престижа.

Как оказалось, «Ахмат» во всего лишь в третий раз в своей истории смог забить пять мячей в одном матче высшей лиги российского чемпионата. Между тем грозненская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и в следующем туре ей предстоит сыграть с московским «Динамо».

Этот матч состоится четырнадцатого мая, причем также в Москве.