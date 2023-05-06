В «Ахмате» надеются на финиш в топ-5 РПЛ

Ахмед Айдамиров, занимающий должность генерального директора «Ахмата», дал комментарий после крупной субботней победы над «Торпедо». Как известно, грозненцы в субботу победили в Москве с результатом 5:1.

«Сегодня мы победили, забили пять голов, это здорово. Конечно, я доволен качеством игры. Пятое место - это хороший результат, я надеюсь, мы сможем остаться в пятёрке», - сказал Айдамиров, чьи слова приводит ТАСС.

До конца текущего чемпионата «Ахмату» предстоит сыграть против «Динамо» (на выезде), «Химок» (дома), «Ростова» (на выезде) и «Краснодара» (дома).

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