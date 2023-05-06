«Торпедо» отыграло один мяч в игре с «Ахматом», но тут же пропустило снова

«Торпедо» провалило первый тайм матча с «Ахматом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. «Автозаводцы» уже в дебюте пропустили два мяча после ударов Дарко Тодоровича и Мохамеда Конате, а позже Владислав Камилов добавил мяч после розыгрыша углового. Москвичи на всё это ответили голом Ильи Стефановича. После не самой высокой подачи от линии штрафной форвард в падении головой пробил по дуге точно в сетку ворот. Счет стал 1:3 и «Торпедо» было слишком далеко от того, чтобы сегодня избежать поражения.

Тем более что на 77-й минуте «Ахмат» забил четвертый гол, Конате оказался сам перед воротами и четко пробил в правый угол ворот.

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