Тукманов: «Закрытие на базе не спасёт «Торпедо»

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о решении руководства клуба закрыться на базе.

«В нынешней ситуации «Торпедо» бесполезно закрываться на базе. Наверное, Клотет хочет получше познакомиться с игроками, провести с ними больше времени. Что касается достижения результата, может, такая мера сработает, но только один раз. Закрытие на базе не спасёт «Торпедо», — заявил экс-руководитель «автозаводцев» в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, наставник команды Хосеп Клотет не покинет «Торпедо» после вылета из Российской премьер-лиги, поскольку испанский специалист не имеет серьёзных результатов, а работа в Москве позволит ему заработать авторитет.

Напомним, что «Торпедо» находится на последней строчке в турнирной таблице чемпионата с 13 очками после 25 туров. Отставание от 14-го места составляет восемь баллов.