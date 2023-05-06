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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Торпедо» высказался после 1:5

06 Мая 2023 • 19:31 Комментировать
Торпедо Москва
1:5
Ахмат
окончен

Ярослав Савин, занимающий должность президент «Торпедо», высказался после болезненного субботнего поражения в матче 26-го тура чемпионата России. Как известно, «автозаводцы» на своём поле проиграли «Ахмату» с результатом 1:5.

«Весь сезон такие результаты, потому что нужно было лучше работать по всем направлениям. Математически шансы на сохранение места в РПЛ остаются, мы будем бороться до последнего», - сказал Савин, чьи слова приводит ТАСС.

«Торпедо» остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 13 мая – против ЦСКА на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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