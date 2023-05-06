Президент «Торпедо» высказался после 1:5

Ярослав Савин, занимающий должность президент «Торпедо», высказался после болезненного субботнего поражения в матче 26-го тура чемпионата России. Как известно, «автозаводцы» на своём поле проиграли «Ахмату» с результатом 1:5.

«Весь сезон такие результаты, потому что нужно было лучше работать по всем направлениям. Математически шансы на сохранение места в РПЛ остаются, мы будем бороться до последнего», - сказал Савин, чьи слова приводит ТАСС.

«Торпедо» остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 13 мая – против ЦСКА на поле соперника.