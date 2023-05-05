В «Торпедо» сравнили Клотета и Талалаева

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сравнил главного тренера «автозаводцев» Жозепа Клотета с бывшим наставником команды Андреем Талалаевым, который сейчас работает в подмосковных «Химках».

Савин отметил, что подход испанского специалиста сильно отличается от видения Талалаева, поэтому при Клотете команда в условиях стресса не живёт.

«Жозеп другой. Андрей Викторович в плане подхода совсем на иных параллелях», — цитирует Савина Sport24.

Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта нынешнего года. После 25 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.