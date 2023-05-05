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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» сравнили Клотета и Талалаева

05 Мая 2023 • 10:56 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ахмат
06.05 16:30

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сравнил главного тренера «автозаводцев» Жозепа Клотета с бывшим наставником команды Андреем Талалаевым, который сейчас работает в подмосковных «Химках».

Савин отметил, что подход испанского специалиста сильно отличается от видения Талалаева, поэтому при Клотете команда в условиях стресса не живёт.

«Жозеп другой. Андрей Викторович в плане подхода совсем на иных параллелях», — цитирует Савина Sport24.

Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в конце марта нынешнего года. После 25 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Ярослав Савин Жозеп Клотет
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ТОРПЕДО МОСКВА АХМАТ
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