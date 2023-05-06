К 19-й минуте Тодорович оформил дубль в ворота «Торпедо»

Несмотря на серьёзные кадровые проблемы, «Ахмат» очень успешно начал матч 25-го тура Премьер-лиги против «Торпедо». К 19-й минуте команда Сергея Ташуева добилась задела в два гола. Сначала Дарко Тодорович проник в штрафную справа и закрутил мяч в дальний угол ворот. Вскоре всё тот же босниец оформил дубль, здорово нанеся удар в касание из-за пределов штрафной. Правда, в этом моменте ему немного помог рикошет.

На табло горят цифры 0 и 2, «Ахмат» идет пятым, соперник - последний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.