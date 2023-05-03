Бабурин: «Я мечтаю о вызове в сборную»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о своём желании сыграть за сборную России.

Напомним, что 29-летний Бабурин имеет опыт выступлений за молодёжную сборную России, однако на взрослом уровне он национальную команду не представлял.

«Я мечтаю и стремлюсь к вызову в сборную, а как будет – покажет только время. Мне нужно продолжать держать планку, не собираюсь сдаваться до финального свистка в игре с «Локомотивом» (30-й тур РПЛ). Нужно закончить сезон с высоко поднятой головой», — цитирует Бабурина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бабурин провёл за «Торпедо» 18 матчей, пропустил 32 гола и в четырёх встречах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Цвета «автозаводцев» вратарь защищает с лета 2022 года. Ранее он выступал за «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Краснодар».