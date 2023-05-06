Аршавин рассказал, в чём проблема «Торпедо»

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин поделился своим мнением о проблеме нынешнего «Торпедо».

Как известно, в субботу «Торпедо» проиграло на своём поле «Ахмату» со счётом 1:5. «Автозаводцы» остаются на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России.

«Они ничем не объединены, всё отдельно. В отличие от «Химок», у которых виден стержень, «Торпедо» просто напоминает набор футболистов, которые играют «как получится». Половина там не понимает, что они делают, что будут делать, куда пойдут. Хаоса нет, но просто все спокойно доедут. А дальше будут решать», - слова Аршавина приводит на своих страницах sport24 со ссылкой на эфир канала «Матч Премьер».

Следующий матч чемпионата России «Торпедо» проведёт в субботу, 13 мая, - против ЦСКА на поле соперника.