Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин рассказал, в чём проблема «Торпедо»

06 Мая 2023 • 18:56 Комментировать
Торпедо Москва
1:5
Ахмат
окончен

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин поделился своим мнением о проблеме нынешнего «Торпедо».

Как известно, в субботу «Торпедо» проиграло на своём поле «Ахмату» со счётом 1:5. «Автозаводцы» остаются на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России.

«Они ничем не объединены, всё отдельно. В отличие от «Химок», у которых виден стержень, «Торпедо» просто напоминает набор футболистов, которые играют «как получится». Половина там не понимает, что они делают, что будут делать, куда пойдут. Хаоса нет, но просто все спокойно доедут. А дальше будут решать», - слова Аршавина приводит на своих страницах sport24 со ссылкой на эфир канала «Матч Премьер».

Следующий матч чемпионата России «Торпедо» проведёт в субботу, 13 мая, - против ЦСКА на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Аршавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Динамо Москва Динамо Москва
0
1
4.70 3.90 1.75
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ахмат Ахмат
1
5
4.00 3.70 1.92
Видео
15 мин
Ростов Ростов
Факел Факел
0
0
1.57 4.20 6.00
Видео
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
07.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.90 3.90 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
19:14 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» громил «Торпедо» - видео видео
19:08 · Россия. Премьер-лига
В матче с «Торпедо» форвард «Ахмата» Агаларов прервал продолжительную безголевую серию
19:00 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» не удержал победу над «Велесом»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, в чём проблема «Торпедо»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Малком и Промес войдут в историю РПЛ
18:51 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Победа над «Химками» ничего не даёт «Динамо»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — об игре «Динамо»: «Главная причина – это тренер»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Россия. Премьер-лига
Оленев высказался после поражения «Химок» от «Динамо»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Совсем не понятно, по каким критериям «Факел» взял Евсеева из «Шинника»
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» отыграло один мяч в игре с «Ахматом», но тут же пропустило снова
18:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев предположил, с каким счётом закончится матч «Ростова» с «Факелом»
18:03 · Россия. Первая лига
«Шинник» прервал неудачную серию сразу после ухода Евсеева
18:00 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» уверенно одолело «Нефтехимик»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем