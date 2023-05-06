«Торпедо» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

В 26-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Торпедо» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торпедо Москва - Ахмат
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Протокол игры
|12'Тодорович Дарко (0:1)
|19'Конате Мохамед II (0:2)
|38'Камилов Владислав (0:3)
Бабурин Егор•Юзепчук Роман•Кожемякин Олег•Савич Игор•Самсонов Артём Владимирович•Андре Филипе•Чурич Марио•Каймаков Михаил•Рейна Йорди•Лебеденко Игорь• 45'Стефанович Илья
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Быстров Марат•Богосавац Мирослав•Камилов Владислав•Швец Антон• 9'Карапузов Владислав•Гбамбле Нене•Диванович Заим•Конате Мохамед II
06 мая. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).
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