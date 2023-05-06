Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от поражения «чёрно-белых» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:5).

- Что можете сказать после игры?

- Вы знаете, у нас много талантливых детей, занимающихся футболом и нет проблем с российскими тренерами. Дело в том, что на профессиональном уровне многие из юных дарований нуждаются в более ранней адаптации к реалиям взрослого футбола. Сейчас в спорте огромную роль играют управленцы. Как и везде у нас есть хорошие менеджеры и не очень. Про «Торпедо» я уже говорил: в ситуации, когда команда идёт в конце турнирной таблицы, нужно поменьше говорить и пиариться, а побольше работать.

- В «Торпедо» сейчас работает не российский, а иностранный специалист. Вы видите результат его работы?

- У нас к российским тренерам одно отношение, а к зарубежным – другое. Уже многие российские футболисты, которые играли за границей, высказывались на этот счёт. Любой тренер нуждается в классных исполнителях. На мой взгляд, если между спортивным директором, президентом и тренерским штабом есть взаимопонимание, команде будет сопутствовать успех. Однако этот успех должен подкрепляться управленцами, которые возглавляют структуру клуба. Менеджмент и селекция тоже сильно влияют на выступление любой команды, но менеджеры бывают профессиональными, а бывают околофутбольными.