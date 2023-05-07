Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия: «Мы все ждём от Агаларова много забитых мячей»

07 Мая 2023 • 10:37 Комментировать
Торпедо Москва
1:5
Ахмат
окончен

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о голе своего одноклубника Гамида Агаларова в ворота «Торпедо» (5:1) в матче 26-го тура РПЛ. 22-летний форвард прервал свою безголевую серию в чемпионате, которая длилась на протяжении 15 встреч.  

«Пойдет ли у него после гола «Торпедо»? Дай бог, чтобы пошло. Мы все болеем за Гамида, ждем от него много забитых мячей. Надеюсь, что гол в матче с «Торпедо» станет каким-то переломным моментом для него», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ Агаларов забил два мяча и отдал один голевой пас в 18 матчах чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Гиорги Шелия Ахмат Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.05.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
07.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.90 3.90 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
11:44 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Зенит» побаивается «Спартак» 2
11:39 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Локомотив» обыграет «Сочи»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о чемпионском коридоре: «Меня не интересует вся эта шелуха, чушь какая-то»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Игры со «Спартаком» - всегда чемпионские»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Кристиан Рамирес высказался о своём будущем в «Краснодаре»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов сделал точный прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Вингер «Ахмата» Карапузов: Думаем о призовой тройке
11:07 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Божович считает, что Дзюба ещё долго сможет держать свой уровень
11:01 · Россия. Премьер-лига
Стефанович: В оставшихся матчах «Торпедо» должно играть для болельщиков
10:59 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев рассказал, при каком условии «Спартак» сумеет отобрать очки у «Зенита»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал «Краснодар» удобным соперником для «Крыльев Советов»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главное открытие сезона в РПЛ
10:39 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Дзюба забивает слабым командам, «Зенит» и ЦСКА его нейтрализовали»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «Мы все ждём от Агаларова много забитых мячей»
Все новости
Рекомендуем