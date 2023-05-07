Шелия: «Мы все ждём от Агаларова много забитых мячей»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о голе своего одноклубника Гамида Агаларова в ворота «Торпедо» (5:1) в матче 26-го тура РПЛ. 22-летний форвард прервал свою безголевую серию в чемпионате, которая длилась на протяжении 15 встреч.

«Пойдет ли у него после гола «Торпедо»? Дай бог, чтобы пошло. Мы все болеем за Гамида, ждем от него много забитых мячей. Надеюсь, что гол в матче с «Торпедо» станет каким-то переломным моментом для него», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ Агаларов забил два мяча и отдал один голевой пас в 18 матчах чемпионата России.