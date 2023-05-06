Клотет отказался комментировать будущее Кутепова, Журавлёва и Нетфуллина

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Кутепов, Журавлёв и Нетфуллин отстранены. Развейте слухи, что произошло? В чем конфликтная составляющая этой ситуации?

- Эта ситуация обсуждается только внутри клуба, я не хочу выносить это на публику. Мы с ними поговорили, это наша личная история, я комментировать не буду, особенно перед такой игрой сейчас, когда у нас скоро матч начинается, не хочу об этом говорить.

- Есть вероятность, что в ближайших турах они все же вернутся в состав и помогут команде?

- Как я уже сказал, не буду комментировать.