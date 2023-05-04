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Агаларов рассказал, что мог оказаться за границей

04 Мая 2023 • 16:30 Комментировать
Торпедо Москва
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Ахмат
06.05 16:30

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов ответил на вопрос, где он мог оказаться до перехода в грозненский клуб. Напомним, 22-летний нападающий перебрался в «Ахмат» из «Уфы» прошлым летом.

«После «Уфы» мог оказаться за границей. Те команды, от которых было предложение… Не считал, что они были сильнее «Ахмата». Это были середняки не топ шесть–семь лиг. Все так считали, в том числе отец», — приводит слова Агаларова издание «Матч ТВ».

В текущем сезоне футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Гамид Агаларов
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