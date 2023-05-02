Бабурин: «В нашем положении мы должны убиваться на поле»

Вратарь столичного «Торпедо» Егор Бабурин порассуждал о поражении своей команды в минувшие выходные. Напомним, в рамках 25 тура аутсайдер РПЛ проиграл клубу «Сочи» в гостях со счётом 1:3 и ещё сильнее ухудшил своё положение в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Матче с «Сочи» мы полностью провалили первый тайм. В нашем положении надо убиваться на поле, а мы даже не заработали ни одной карточки и нанесли один удар в створ. А этого очень мало», - признался Бабурин в комментарии для «Матч ТВ».

«Торпедо» безнадёжно занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и спастись команде по итогам сезона поможет лишь чудо – клубу надо набрать восемь очков, чтобы попасть хотя бы в зону стыковых матчей. Именно на столько баллов на данный момент «автозаводцы» отстают от занимающего 14 место «Факела».